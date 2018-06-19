Россия установила рекорд Чемпионатов Мира



Сборная России победила Египет (3:1) в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

Благодаря этому россияне установили рекорд мировых первенств для хозяев мундиалей.

После двух туров Россия имеет в своем активе две победы с разницей мячей 8-1.

Прежнее достижение принадлежало Италии, которая на ЧМ-1934 также стартовала с двух побед, но с разницей 8-2.

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