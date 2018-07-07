Россия уступает в "лотерее": Хорватия встретится в полуфинале с Англией

Субботним вечером самый южный курорт России – Сочи – жил историческим футбольным матчем. Команда Станислава Черчесова, в рамках 1/4 финала чемпионата мира, готовилась дать бой Хорватии и побороться за последнюю путевку в полуфинал, куда к этому моменту уже вышли сборные Франции, Бельгии и Англии. Соперник последних и определялся на стадионе "Фишт".

Фаворитом поединка букмекеры называли "шашечных", однако этот факт носил относительный характер. Ведь та же Испания в 1/8 финала также котировалась выше россиян, но как закончился тот поединок, все прекрасно помнят. Наставники обеих команд не скрывали в преддверии матча, что будут делать ставку на результат, так что о зрелищности не могло идти и речи.

В качестве возможного варианта развития событий в матче специалисты называли игру от обороны со стороны сборной России. И первые минуты встречи полностью подтвердили такое мнение. Подопечные Станислава Черчесова, возможно, и сами того не желая, отдали инициативу соперника, рассчитывая исключительно на контригру. Но и в этом компоненте у россиян мало что получалось. В тех редких выпадах, которые удавалось провести, Головин и Черышев искали в штрафной Дзюбу, но тот надежно был закрыт защитниками "шашечных".

Хорваты атаковали много, но делали это с оглядкой на тылы. Самыми опасными действиями в исполнении команды Златко Далича были прострелы и навесы, но на последнем рубеже у россиян уверенно действовал Акинфеев. А вот на 16-й минуте "шашечные" действительно имели великолепную возможность открыть счет. Кутепов нарушил правила недалеко от линии штрафной и хорваты получили право на перспективный стандарт. Ракитич стрелял с правой, но мяч полетел в метре над перекладиной.

Но даже по такой игре первый тайм не остался без голов. Первый из них был забит довольно неожиданно. Ничего не создав за полчаса игры, команда Станислава Черчесова открыла счет. В ходе быстрой атаки Денис Черышев в центре на чужой половине поля обыгрался с Дзюбой, получил ответный пас к дуге штрафной и в окружении трех защитников хорватов с левой пальнул в касание в левую от себя "девятку". Субашич явно не ожидал этого выстрела, а потому на мяч не среагировал – 1:0.

Подопечные Златко Далича не стушевались и принялись искать возможности восстановить равновесие. Им это удалось спустя восемь минут, при полном попустительстве обороны россиян. Манджукич получил пас по левому краю, вбежал в штрафную и мягко набросил на Крамарича, который с линии вратарской вколотил головой сферу под рукой падающего Акинфеева. В окружении нападающего хорватов было пять защитников сборной России, но не один из них почему-то не играл с Андреем – 1:1.

Во втором тайме командам, по сути, нужно было начинать все сначала. А точнее – продолжать гнуть свою линию. Каждому, разумеется, свою. Обновлять состав Черчесов начал довольно рано. Две первые замены коснулись середины поля. Немного странное, как показалось, было решение по Черышеву – одному из немногих, кто мог сыграть нестандартно, как например, в случае с первым мячом.

А тем временем хорваты, оказывая регулярное давление на ворота Акинфеева, могли выходить вперед. После навеса в штрафную и верховой борьбы, мяч отлетел к Перишичу, который зряче пробивал в свободный угол, но угодил в штангу. Повезло россиянам и в том, что после стойки сфера прокатилась по линии и миновала вратарскую.

Последние 20-25 минут до окончания основного времени матча прошли на встречных курсах. Сборная России приятно удивила физической готовностью футболистов. Команда не просто играла на удержание счета, подопечные Станислава Черчесова достаточно уверенно выходили в атаку. Так в одном случае Фернандес отличным пасом нашел на линии вратарской Ерохина, тот пробивал головой из убойной позиции, но отправил мяч над перекладиной. Не хватило роста Александру.

В итоге обе команды согласились на два дополнительных тайма по 15 минут, доиграв вторую половину матча без особой активности в атаке.

Ответственность в экстра-тайме возрастала в разы. Любой стандарт, любая ошибка могли стоить дорого как для одних, так и для других. Так и получилось на 100-й минуте матча. Заработали угловой хорваты, причем на ровном месте, потому что Акинфеев и защитник не договорились, кто будет играть мяч после прострела с правого фланга. Пошел навес от Модрича на 11-метровую, где Вида выпрыгнул за Игнашевичем и направил мяч мимо всех под правую штангу – 1:2.

Нужно ли говорить, что вторую дополнительную пятнадцатиминутку россияне начали с решимостью сравнять счет. И откуда только силы взялись у подопечных Черчесова? Буквально прижали они "шашечных" к собственным воротам, просто огромными силами идя вперед. Первый шанс у россиян случился на 112-й минуте. Навесил с правой Дзагоев на линию вратарской, но Субашич смахивает снаряд за пределы штрафной. Кузяев подобрал мяч и пробивал с правой влет, но попадал аккурат в голкипера хорватов, который взял мяч намертво.

А через три минуты россияне все-таки дожали соперника. Заработала команда Черчесова угловой, Дзагоев навесил на линию вратарской, где Марио Фернандес выбрал правильную позицию и головой аккуратно подправил сферу в дальний угол. Субашич даже не дернулся – 2:2.

До конца экстра-тайма преимуществом владела уже сборная России. На 119-й минуте у хозяев мундиаля даже был шанс не доводить дело до пенальти, но удар Зобнина с 22-х метров пришелся в голкипера "шашечных".

Футбольную "лотерею" начинали россияне, и сразу же их постигла неудача. Смолов пробил несильно и заваливавшийся в угол Субашич успел смахнуть мяч в сторону. Впрочем, Акинфеев подарил надежду своей команде, отбив удар Ковачича на втором подходе хорватов. Однако тут же подошел бить без пяти минут герой матча Фернандес и не попал в ворота. Сборной России вновь требовался подвиг от голкипера, либо промах кого-то из игроков соперника. Но чуда не произошло. Победный гол Ракитича вывел сборную Хорватии в полуфинал.

Что же, команду Станислава Черчесова стоит поблагодарить за этот чемпионат мира. Команда оказалась среди восьми сильнейших. Это достойный показатель, который займет свое место в истории российского футбола.

Россия – Хорватия – 2:2, пен. 3:4

Голы: Черышев, 31 – 1:0. Крамарич, 39 – 1:1. Вида, 100 – 1:2. Фернандес, 115 – 2:2.

Послематчевые пенальти: Смолов – 0:0 (вратарь). Брозович – 0:1. Дзагоев – 1:1. Ковачич – 1:1 (вратарь). Фернандес – 1:1 (мимо). Модрич – 1:2. Игнашевич – 2:2. Вида – 2:3. Кузяев – 3:3. Ракитич – 3:4.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Кузяев, Зобнин, Черышев (Смолов, 67), Головин (Дзагоев, 102), Самедов (Ерохин, 54), Дзюба (Газинский, 79).

Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74), Ракитич, Перишич (Брозович, 63), Модрич, Ребич, Крамарич (Ковачич, 88), Манджукич.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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