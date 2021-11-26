Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА
Россия по итогам очередной еврокубковой недели сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.
"Зенит" сыграл вничью с "Мальме" (1:1) в Лиге Чемпионов. В Лиге Европы "Спартак" победил "Наполи" (2:1), а "Локомотив" был разгромлен "Лацио" (0:3).
Таким образом, россияне набрали 0,6 балла и теперь имеют суммарно 32,682 балла.
Отставание от идущей на девятой позиции Шотландии (33,100) составляет 0,418 балла, отрыв от Украины (31,400) с 11-й строчки - 1,282 балла.
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