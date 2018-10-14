Россия увеличила преимущество в матче с Турцией

Полузащитник сборной России Денис Черышев отметился голом в матче группового этапа Лиги наций с Турцией (2:0, второй тайм).

Черышев отличился на 78-й минуте матча с передачи Александра Головина, сделав счет 2:0.

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