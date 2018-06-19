Россия уверенно переигрывает Египет и фактически гарантирует себе место в плей-офф
Второй тур группового этапа начинался матчем квартета "А" на стадионе "Санкт-Петербург", где сборная России принимала команду Египта. После феерического старта подопечных Станислава Черчесова на турнире от россиян ожидали новых побед. Однако все прекрасно понимали: надеяться на легкую прогулку с представителем Африки, как это вышло с саудитами, конечно, не стоит. К тому же для "фараонов" этот матч имел ключевое значение, ведь в случае поражения команда Эктора Купера фактически прощалась с мундиалем.
Как и ожидалось, в составе египтян с первых минут появилась главная звезда команды, один из лучших футболистов современности в мировом футболе – Мохаммед Салах. Черчесов также готовился к такому развитию событий, приставив к Салаху чуть ли не персонально Юрия Жиркова. Мохаммед входил в игру постепенно и самые опасные моменты с его участием случились перед перерывом.
Сначала Салах классно пробивал головой после скидки Мохсена, но мяч полетел мимо штанги. А на 42-й минуте форвард английского "Ливерпуля" имел идеальный шанс для взятия ворот. Получил пас на дуге штрафной Мохаммед, убрал снаряд под себя, перекатил под левую, раскрутился, обыграв Жиркова, и пробил с разворота под левую штангу. К счастью для россиян, мяч не попал в ворота.
Сборная России до перерыва больше владела мячом, большими силами шла вперед, но голевых моментов, как таковых, не создала. Большинство атак сводились к навесам в штрафную на высоченного Дзюбу, однако мяч не доходил до адресата. Иногда подопечные Черчесова пробовали бить издали, как например, Газинский на 23-й минуте, но по точности ударов были вопросы. В итоге команды ушли отдыхать при нулях на табло, что в принципе соответствовало происходящему на поле.
И каким же другим вышел тайм второй. Не прошло и двух минут после возобновления игры, как сборная России открыла счет. Сначала Головин выполнил подачу в штрафную, которую успешно ликвидировал голкипер египтян. Однако мяч угоди на фланге к Зобнину, который поспешил отправить сферу на Дзюбу на линию вратарской. С Артемом боролся капитан "фараонов"Фатхи, да так, что опередив нападающего россиян в падении срезал мяч в правую "шестерку" собственных ворот. Эль-Шеннави отчаянно бросился в угол, но достать снаряд уже не смог – 1:0.
Итак, игра сразу же приобрела иной характер, а по трибунам понеслась "Россия"! "Россия"! Команда Черчесова решила не останавливаться на достигнутом, и снова пошла вперед. Через 12 минут давление россиян принесло свои плоды. Черышев отпасовал из центра направо на Самедова, тот поборолся и выложил мяч на Фернандеса. Марио с правого края штрафной от лицевой отпасовал назад на линию вратарской под удар Черышеву, который с левой в касание отправил сферу между ног Эль-Шеннави – 2:0.
Египтяне были в нокдауне и им нужно было время отойти от произошедшего. К счастью для миллионов болельщиков, команда Черчесова не дала им такой возможности. Всего через несколько минут сборная России довела счет до крупного. В ходе атаки пошел заброс со своей половины поля Кутепова в штрафную сборной Египта на Дзюбу. Артем разобрался с одним защитником, отодвинул того от мяча, пробросил снаряд между ног Габра и с правой с 13 метров пробил впритирку с правой штангой. Кипер даже не дернулся – 3:0. Классный гол!
Вот такой нокдаун для "фараонов" и железная заявка на выход из группы. К чести египтян, они не сложили руки и попытались изменить хоть что-то. Повел команду за собой Салах. Сначала он пробил сам, но угодил в защитника, затем отпасовал на Трезеге – тот чудом не попал в створ. И, наконец, на 73-й минуте Салах взял игру на себя, вошел в штрафную, где его не по правилам остановил Зобнин. Арбитр сначала указал на штрафной, но под давлением египтян все же запросил видеоповтор. Через минуту главному подсказали из операторской и он указал на "точку". Сам же Салах и пробил без шансов для Акинфеева – 3:1.
Однако развить успех "фараоны" не смогли. Подопечные Станислава Черчесова сверхнадежно сыграли в обороне, практически не дав ничего сделать сопернику. Да и сил у игроков сборной Египта к концу поединка почти не осталось.
Сборная России добывает вторую победу на чемпионате мира и снова феерическую! Этот успех на 99,9 процентов гарантирует участие команде Черчесова в 1/8 финала. В матче с Уругваем будет решаться судьба первого места в группе. Так почему бы не выиграть и его?
Россия – Египет – 3:1
Голы: Фатхи, 47, в свои ворота – 1:0. Черышев, 59 – 2:0. Дзюба, 62 – 3:0. Салах, 73, с пенальти – 3:1.
Россия: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Жирков (Кудряшов, 86), Газинский, Зобнин, Черышев (Кузяев, 74), Головин, Самедов, Дзюба (Смолов, 79).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Шафи, Хамед, Эль-Ненни (Варда, 64), Трезеге (Собхи, 68), Аль-Саид, Салах, Мохсен (Кахраба, 82).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! Россия – Египет – 3:1 (обзор)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|2
|4
|2
|Иран
|1
|3
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0