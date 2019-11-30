Россия узнала соперников по Евро-2020

Сборная России узнала своих соперников по групповому этапу Евро-2020.

Россия попала в группу В, где сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.

Напомним, что Россия проведет в Санкт-Петербурге два из трех матчей групповой стадии Евро-2020, а еще одну игру в Копенгагене.

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