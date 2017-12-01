Россия узнала соперников по группе на Чемпионате Мира

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Россия узнала соперников по группе на Чемпионате Мира

Сборная России узнала соперников по групповому раунду Чемпионата Мира-2018.

По результату жребия сборная России встретиться с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

14 июня в матче-открытии Россия сыграет с Саудовской Аравией. Против Египта матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге, а против Уругвая - 25 июня в Самаре.

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