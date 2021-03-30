Россия в гостях уступила Словакии

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В Трнаве подошел к концу матч 3-го тура отборочного этапа на Чемпионат Мира 2022 года. Сборная Словакии принимала сборную России и добилась победы со счетом 2:1.

Хозяева повели в концовке первого тайма после ошибки защитников россиян, которые не смогли помешать Милану Шкриньяру. Марио Фернандес в середине второго тайма смог сравнять счет, однако, почти сразу Мак установил окончательный результат.

Победа позволила словакам подняться на третью строчку в турнирной таблице группу H, имея в активе 5 баллов. Россияне остались с 6 очками на втором месте. Возглавила группу сборная Хорватии, разгромившая дома Мальту со счетом 3:0.

Словакия - Россия 2:1 (1:0)

Голы: Шкриньяр, 38 - 1:0, Фернандес, 71 - 1:1, Мак, 74 - 2:1

Словакия: Куцьяк, Пекарик (Паушек, 90), Губочан, Шкриньяр, Косцелник, Громада (Грошовски, 61), Куцка, Мак (Дюриш, 76), Дуда, Шатка, Шранц (Стрелец, 90).

Россия: Шунин, Фернандес, Кудряшов, Семенов, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Оздоев, Джикия, Дзюба.