Россия в стартовом матче чемпионата мира громит Саудовскую Аравию

Вот и стартовал 21-й Чемпионат мира, начало которого с нетерпением ожидали сотни миллионов поклонников футбола по всей планете. Традиционно первый матч мундиаля принимала столица страны-хозяйки турнира, традиционно с участием сборной – хозяйки чемпионата.

Традиционно стартовому свистку предшествовала церемония открытия мирового первенства, гвоздями которой на этот раз были Робби Уильямс и Аида Гарифуллина. Вынесла мяч Виктория Лопырева, а знаменитый бразильский экс-футболист Роналдо вывел на поле мальчика Гришу, которому и доверил отдать пас талисману турнира – волку Забиваке.

Далее болельщиков на стадионе и гостей Чемпионата мира приветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. И только после этого прозвучали государственные гимны и команды начали готовиться к поединку.

Стартовый состав россиян читался специалистами еще до игры и сюрпризы Станислав Черчесов делать не стал. В тоже время тренер сборной России предпочел в опорной зоне Юрия Газинского, а Юрий Жирков занял место на левом фланге обороны. В остальном все привычно – Роман Зобнин и Александр Головин на флангах, Алан Дзагоев и Александр Самедов под нападающим и Федор Смолов на острие.

Первая встреча мундиаля началась живо, и сауды и россияне постарались задать матчу высокий темп. В тоже время было и немало потерь, так что игра выглядела довольно сумбурно. К 11-й минуте хозяева поля уже заработали парочку угловых и второй из них оказался результативным. Жирков подал мяч с левого угла поля на ближний угол вратарской. Сферу вынесли за пределы штрафной, где ее подобрал Головин. Обыгрался Александр с Жирковым, после чего подал аккурат на правый угол вратарской, где не накрыли Газинского. Хавбек "Краснодара" вколотил снаряд головой под левую штангу в противоход вратарю – 1:0. Король Саудовской Аравии в vip-ложе только развел руками, а Путин и Инфантино скромно улыбнулись.

Сборной России очень нужен был быстрый гол, и она его забила. Но команда Черчесова продолжила атаковать. На 15-й минуте забег по правому краю привел к пасу на Марио Фернандеса. Тот оказался в офсайде, но лайнсмен флаг не поднял. Марио навешивал на Дзагоева, а тот в борьбе с защитником пробивал в створ – голкипер "орлов пустыни" потянул.

А затем болельщиков сборной России ждало разочарование. Алан Дзагоев на ровном месте дернул ногу, упал и схватился за заднюю поверхность бедра. Продолжить матч игрок ЦСКА не смог, вместо него на поле появился Денис Черышев. Сыграет ли Алан еще на данном чемпионате, покажет лишь время.

После экватора тайма некое преимущество наблюдалось у гостей поединка. Однако россияне активно играли на контратаках и перед перерывом поймали соперника на быстром выпаде. Отличный пас с правой бровки пошел через центр на Головина, тот убежал в штрафную справа и сыграл в центр на Зобнина. Роман отдал в свободную зону налево на Черышева, Денис на замахе убрал сразу двух соперников и расстрелял ворота Саудовской Аравии ударом под перекладину метров с шести – 2:0.

Хорошее преимущество в счете позволяло россиянам начать второй тайм в неспешном темпе. И действительно, необходимости бежать вперед у команды Станислава Черчесова не было. Вполне логично что сборная Саудовской Аравии постаралась найти моменты для взятия ворот, но игра у арабской команды не получалась. Пара опасных прострелов в штрафную россиян – это все, чем запомнилась команда Антонио Пицци. Формальная интрига в матче держалась до 71-й минуты, когда едва вышедший на замену Артем Дзюба увеличил результат до крупного. Разыграли аут с правого фланга россияне. Марио Фернандес отдал на Зобнина, а тот поделился с Головиным. Александр с правого угла штрафной навесил на дальний угол вратарской, где Дзюба сложился и головой пробил в противоход вратарю под правую штангу – 3:0.

С этого момента публика на трибунах уже начала праздновать победу сборной России. Уже всем было понятно, что в этот вечер команда Черчесова добудет долгожданную победу. Откровенно говоря, уровень соперника позволял быть уверенным в успехе. Однако стоит отметить другой факт: игроки сборной России не стали довольствоваться комфортным счетом 3:0, а до конца встречи искали моменты для взятия ворот.

Два мяча россияне забили уже в компенсированное время. Сначала быструю атаку завершил Черышев. Пошел заброс со своей половины поля со стандарта на Дзюбу, который выиграл воздух и сбросил мяч головой на Черышева. Денис принял мяч, сделал пару шагов к штрафной и сильным ударом внешней стороной стопы с правой отправил сферу крученым ударом под перекладину – 4:0. Есть первый дубль чемпионата!

А на последней добавленной минуте россияне заработали опасный стандарт. Сбили Головина, сам же пострадавший и наказал соперника. Александр установил мяч, разбежался и с правой обвел "стенку" с внешней стороны, перебросив мяч над крайним игроком. Сфера влетела впритирку с правой штангой, а кипер сместиться туда уже не успел – 5:0.

Сразу после этого прозвучал финальный свисток. Сборная России красивой победой начинает путь на мундиале!

Россия – Саудовская Аравия – 5:0

Голы: Газинский, 12 – 1:0. Черышев, 43 – 2:0. Дзюба, 71 – 3:0. Черышев, 90+1 – 4:0. Головин, 90+4 – 5:0.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Газинский, Игнашевич, Кутепов, Зобнин, Жирков, Дзагоев (Черышев, 24), Головин, Самедов (Кузяев, 64), Смолов (Дзюба, 70).

Саудовская Аравия: Аль-Майюф, Аль-Бурайк, Аль-Шахрани, Умар Хавсави, Усама Хавсави, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Давсари, Аль-Джассим, Аль-Фарадж, Аль-Шехри (Бахебри, 74), Аль-Сахлави (Асири, 85).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! Россия – Саудовская Аравия – 5:0 (обзор)