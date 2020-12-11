Россия в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия ещё оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились

По итогам 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы Россия позволила приблизиться к себе Бельгии и Нидерландам, а также уйти в отрыв Португалии.

Напомним, что клубы РПЛ на этой неделе добыли одну ничью и потерпели три поражения.

Вследствие таких результатов Бельгия сократила отставание от России до 2,082 балла, а Нидерланды - до 1,582 балла. Португалия увеличила отрыв до 8,967 балла.

Таким образом, на сегодняшний день португальцы идут шестыми с 47,349 балла, россияне - седьмыми с 38,382 балла, голландцы - восьмыми с 36,800 балла, бельгийцы - девятыми с 36,300 балла.

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