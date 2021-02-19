Россия в таблице коэффициентов УЕФА: Португалия ещё оторвалась, Нидерланды и Бельгия приблизились

По итогам первых четырёх матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и 16 игр плей-офф Лиги Европы Россия позволила приблизиться к себе Бельгии и Нидерландам, а также уйти в отрыв Португалии.

Напомним, что РПЛ в евровесне представляет только "Краснодар", который накануне дома потерпел поражение от загребского "Динамо" (2:3).

Вследствие таких результатов Бельгия сократила отставание от России до 1,882 балла, а Нидерланды - до 1,182 балла. Португалия увеличила отрыв до 9,567 балла.

Таким образом, на сегодняшний день португальцы идут шестыми с 47,949 балла, россияне - седьмыми с 38,382 балла, голландцы - восьмыми с 37,200 балла, бельгийцы - девятыми с 36,500 балла.

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