Россия вошла в число самых возрастных команд ЧМ, Нигерия стала самой молодой командой

Сборная России вошла в число самых возрастных команд предстоящего Чемпионата Мира.

Так, средний возраст подопечных Станислава Черчесова составляет 28,84 года. Более опытные команды на турнире будут только у Египта (28,96), Аргентины (29,17), Панамы (29,26), Мексики (29,36) и Коста-Рики (29,56).

Самыми молодыми командами на ЧМ-2018 будут Сербия (26,76), Тунис (26,53), Англия (26,05), Франция (26,03) и Нигерия (25,92).

Напомним, посетители SoccerNews определили будущего победителя Чемпионата Мира. | soccernews.ru