Россия восстановила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА
Россия после второго игрового дня в еврокубках сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Более того, россияне восстановили отрыв от Украины до 1,282 балла.
Это стало возможным благодаря ничьей "Зенита" с "Челси" (3:3), а также поражению киевского "Динамо" от "Бенфики" (0:2).
Теперь в активе России 32,882 балла, на счету Украины - 31,6 балла.
Сегодня РПЛ в Лиге Европы представят "Спартак" и "Локомотив", а в Лиге Конференций от УПЛ выступит "Заря".
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