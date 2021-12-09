Россия восстановила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Россия после второго игрового дня в еврокубках сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Более того, россияне восстановили отрыв от Украины до 1,282 балла.

Это стало возможным благодаря ничьей "Зенита" с "Челси" (3:3), а также поражению киевского "Динамо" от "Бенфики" (0:2).

Теперь в активе России 32,882 балла, на счету Украины - 31,6 балла.

Сегодня РПЛ в Лиге Европы представят "Спартак" и "Локомотив", а в Лиге Конференций от УПЛ выступит "Заря".

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