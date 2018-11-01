Россия ввела санкции против представителей спортивного руководства Украины

Как пишет Sportarena.com, правительство России ввело санкции против нескольких представителей спортивного руководства Украины.

Под санкции попали: президент Федерации футбола Украины и по совместительству депутат Верховной Рады Андрей Павелко, бывший пловец Денис Силантьев, экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский, брат вице-президента ФФУ Андрея Мацолы и ещё семь человек.



По отношению к этим людям были применены экономические санкции – блокировка денежных средств и запрет на вывоз капитала.



Этим летом Павелко запомнился тем, что во время чемпионата мира 2018 он вступился за защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, который выкрикивал "Слава Украине" на видео после победы над российской командой в четвертьфинале турнира.

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