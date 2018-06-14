Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Сборная России в матче Чемпионата Мира-2018 разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

Этот результат является лучшим для хозяев мундиалей в стартовом матче за последние 84 года. Лишь Италия в 1934 году выиграла крупнее. Тогда итальянцы уничтожили США (7:1).

Также крупно стартовали хозяева на ЧМ-1950 Бразилия - Мексика - 4:0, ЧМ-1958 Швеция - Мексика - 3:0 и ЧМ-1998 Франция - ЮАР - 3:0.

Не пропустите: Россия в стартовом матче чемпионата мира громит Саудовскую Аравию. | http://soccernews.ru