Россия вылетела с Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Сборная России не сумела пробиться в плей-офф чемпионата Европы.

В матче 3-го тура группового этапа россияне проиграли команде Дании со счетом 1:4 и финишировали на четвертом месте в группе В.

Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, поэтому места в таблице распределялись в соответствии с личными матчами между сборными. Дания, кроме победы над Россией, проиграла Финляндии со счетом 0:1 и получила разницу мячей 4-2. У финнов было поражение от России и, соответственно, разница мячей 1-1. У России разница мячей получилась 2-4.

Не пропустите: Дзюба повторил рекорд сборной России по числу голов. | http://soccernews.ru