Россия вышла на 8-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом
На данный момент в России официально зафиксировано 93 558 случаев заболевания китайским коронавирусом. По числу зараженных Российская Федерация вышла на восьмое место в мире, опередив Иран.
От осложнений, вызванных коронавирусом, в России скончались 867 человек. Выздоровели около 8500 тысяч.
Топ-10 самых зараженных стран в мире выглядит так:
1. США - 1 миллион 19 тысяч 823 человека
2. Испания - 232 128
3. Италия - 201 505
4. Франция - 165 842
5. Германия - 159 137
6. Великобритания - 157 149
7. Турция - 114 653
8. Россия - 93 558
9. Иран - 92 584
10. Китай - 82 836
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Европе отменены все футбольные турниры, кроме Беларуси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20