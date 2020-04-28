Россия вышла на 8-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом

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Россия вышла на 8-е место в мире по числу заразившихся коронавирусом

На данный момент в России официально зафиксировано 93 558 случаев заболевания китайским коронавирусом. По числу зараженных Российская Федерация вышла на восьмое место в мире, опередив Иран.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в России скончались 867 человек. Выздоровели около 8500 тысяч.

Топ-10 самых зараженных стран в мире выглядит так:

1. США - 1 миллион 19 тысяч 823 человека
2. Испания - 232 128
3. Италия - 201 505
4. Франция - 165 842
5. Германия - 159 137
6. Великобритания - 157 149
7. Турция - 114 653
8. Россия - 93 558
9. Иран - 92 584
10. Китай - 82 836

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Европе отменены все футбольные турниры, кроме Беларуси.

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