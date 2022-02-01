Россия вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу

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Россия вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу сборная России обыграла команду Грузии со счетом 3:1 и вышла в полуфинал.

Победу россиянам принесли дубль Ивана Чишкалы и гол Артема Ниязова. В составе грузинской команды отличился Бруно Бранко.

В полуфинале Россия сыграет с Украиной.

Россия - Грузия - 3:1 (0:0)
Голы: Ниязов, 23 - 1:0, Бранко, 24 - 1:1, Чишкала, 28 - 2:1, Чишкала, 40 - 3:1

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