"Россия, я не забыл тебя". Промес опубликовал фото с российским флагом

Форвард "Аякса" Квинси Промеса в сторис в инстаграме выложил фото с российским флагом.

Напомним, футболист выступал в "Спартаке" с 2014 по 2018 год.

"Моя новая песня вышла. Россия, я не забыл тебя. Давай", - написал игрок в сторис.

Отметим, форвард недавно выпустил песню Ede Koef, записанную с музыкантами Oomto и DJ Wale.

Не пропустите: Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи о скором продлении контракта с "Локомотивом"