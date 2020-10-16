"Россия, я не забыл тебя". Промес опубликовал фото с российским флагом

Теги квинси промесаяксспартак москва

"Россия, я не забыл тебя". Промес опубликовал фото с российским флагом

Форвард "Аякса" Квинси Промеса в сторис в инстаграме выложил фото с российским флагом.

Напомним, футболист выступал в "Спартаке" с 2014 по 2018 год.

"Моя новая песня вышла. Россия, я не забыл тебя. Давай", - написал игрок в сторис.

Отметим, форвард недавно выпустил песню Ede Koef, записанную с музыкантами Oomto и DJ Wale.

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