Россия - Южная Корея - 4:2 (обзор)

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Россия - Южная Корея - 4:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными России и Южной Кореи.

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