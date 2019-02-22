Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА

Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что "Зенит" одержал победу над "Фенербахче" (3:1), а "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" (1:1), что позволило России увеличить отрыв от идущей на шестой строчке Португалии с 3,65 до 3,75 баллов.

Параллельно Россия продолжает погоню за Францией. Сейчас разница составляет 7,783 баллов.

Стоит отметить, что текущее место даёт право трём клубам РПЛ сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2020/21, ещё три команды смогут принять участие в Лиге Европы.

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