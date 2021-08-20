Россия занимает 40-е место в рейтинге УЕФА за сезон 2021/22

Неудачный старт российских команд в еврокубках отражается на позиции РПЛ в рейтинге УЕФА за нынешний сезон.

Россия по итогам очередного игрового дня упала с 35-го на 40-е место. Это связано с тем, что отечественные клубы в текущих раундах квалификации Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций не участвуют, а конкуренты исправно набирают очки.

Представительство РПЛ в еврокубках в сезоне 2021/22 - "Зенит" (групповой этап Лиги Чемпионов), "Спартак" и "Локомотив" (оба - групповой этап Лиги Европы).

Между тем, "Рубин" и "Сочи" уже попрощались с Лигой Конференций, вылетев от "Ракува" и "Партизана" соответственно.

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