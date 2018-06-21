Россия занимает второе место в рейтинге сборных по итогам шести дней ЧМ-2018

Сборная России находится на втором месте в рейтинге издания FourFourTwo по итогам первых шести дней Чемпионата Мира-2018.

Россияне, обыгравшие на старте турнира Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), уступают только Мексике, которая в первом туре ЧМ-2018 победила действующего чемпиона мира Германию (1:0).

Также в первую пятерку рейтинга входят Португалия (3:3 с Испанией и 1:0 с Марокко), Испания (3:3 с Португалией и 1:0 с Ираном) и Англия (2:1 с Тунисом).

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