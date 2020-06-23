Россия заняла 44-е место в рейтинге по количеству тренеров в иностранных лигах

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Россия заняла 44-е место в рейтинге по количеству тренеров в иностранных лигах

Опубликован рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES), в котором среди прочего говорится о представительстве тренеров разных страх за границей.

Лидирует по этому показателю Аргентина - 68 специалистов из этого латиноамериканского государства работают за рубежом.

В топ-5 также входят Испания (41), Сербия (34), Германия (27) и Италия (27).

Россия в этом рейтинге расположилась на 44-м месте с тремя тренерами в других странах.

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Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
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19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
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