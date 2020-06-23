Россия заняла 44-е место в рейтинге по количеству тренеров в иностранных лигах

Опубликован рейтинг Международного центра спортивных исследований (CIES), в котором среди прочего говорится о представительстве тренеров разных страх за границей.

Лидирует по этому показателю Аргентина - 68 специалистов из этого латиноамериканского государства работают за рубежом.

В топ-5 также входят Испания (41), Сербия (34), Германия (27) и Италия (27).

Россия в этом рейтинге расположилась на 44-м месте с тремя тренерами в других странах.

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