Россияне назвали сборную, которая выиграет ЧМ-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян касательно будущего победителя Чемпионата Мира-2018.

21 процент опрошенных уверен, что чемпионом мира станет Франция. 18 процентов считают, что победу одержит команда Англии. За Хорватии проголосовали 17 процентов, а Бельгию - 14 процентов.

В 1/2 финала турнира Франция сыграет с Бельгией (10 июля), а Англия встретится с Хорватией​ (11 июля).

Читайте: Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля | http://soccernews.ru