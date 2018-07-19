Россияне удивили больше всех: символическая сборная открытий ЧМ-2018

Редакция SoccerNews продолжает подводить итоги завершившегося чемпионата мира-2018. К вашему вниманию символическая сборная футболистов, которые больше всех приятно удивили своей игрой.

Алиреза Бейранванд (Иран)

Если от Тибо Куртуа, который был признан лучшим голкипером мундиаля, можно было ожидать выдающегося выступления, то страж ворот относительно скромной сборной Ирана Алиреза Бейранванд действительно стал настоящим открытием мирового первенства. 25-летнему киперу достаточно было всего трех встреч, чтобы проявить себя во всей красе. Да, иранцы из группы не вышли, но в каждом матче Бейранванд играл ключевую роль в своей команде. А, пожалуй, лучшим своим выступлением он может считать игру против Португалии, когда потащил пенальти от Криштиану Роналду.

Марио Фернандес (Россия)

Марио Фернандес – этот тот случай, когда натурализация оправдала себя целиком и полностью. Защитник московского ЦСКА провел просто выдающийся турнир, проявив себя не только, как невероятно мастеровитый игрок с бойцовским характером, но и как лидер команды. 27-летний бразилец носился по бровке так, что сам Тите был бы не против увидеть Фернандеса в составе “пентакампеоне”. Ну а гол в ворота Хорватии в экстра-тайме – это то, за что его навсегда полюбили преданные болельщики российской сборной.

Харри Магуайр (Англия)

Жизнь – штука интересная! Об этом как никто другой вам расскажет центральный защитник “Лестера” Харри Магуайр, который еще два года назад наблюдал за игрой сборной Англии на Евро-2016 с трибун в компании друзей, даже и не думая о том, что когда-либо ему удастся надеть футболку национальной команды “трех львов”. А уж тем более и не мечтая о том, что спустя всего два года он станет незаменимым игроком на чемпионате мира и даже будет забивать голы.

Йерри Мина (Колумбия)

То, что Йерри Мина – невероятно талантливый футболист, широкой публике стало понятно после того, как “Барселона” еще зимой выкупила колумбийца у “Палмейраса”. В каталонском гранде 23-летний центральный оборонец имел не так много возможностей, чтобы проявить себя как следует, но уже на чемпионате мира в России Мина стал одним из героев сборной Колумбии. Больше всего, он зарекомендовал себя, как человек, на которого всегда можно рассчитывать при стандартных положениях, забив три мяча. Именно его гол выбил Сенегал из турнира, а также внес интригу в поединок 1/8 финала против Англии.

Люка Эрнандес (Франция)

За пару месяцев до старта чемпионата мира-2018 Люка Эрнандес желал выступать за национальную сборную Испании (так, как имеет двойное гражданство), но не дождавшись вызова от Хулена Лопетеги, юный оборонец “Атлетико” все-таки принял предложение Франции. Уже по окончании мундиаля, Эрнандес должен поблагодарить судьбу за то, что сложилось все именно таким образом, иначе золотой медали ему было не видать. Перед поездкой в Россию позиция левого защитника считалась у “Ле Бле” едва не самой проблемой, но Люка справился на отлично, отыграв все матчи на высочайшем уровне.

Лукас Торрейра (Уругвай)

Еще по ходу прошлого сезона, этот невысокий, но очень крепкий опорный полузащитник очаровал всех, кто пристально наблюдает за итальянской Серией А. Лукас Торрейра провел блестящий сезон в “Сампдории”, но вот в национальной сборной Уругвая он является игроком нового поколения, а чемпионат мира в России его по-настоящему первый большой турнир. 22-летний талант вместе с Эдинсоном Кавани вытащили уругвайцев в 1/4 финала, где напоролись на будущего чемпиона – команду Франции.

Такаси Инуи (Япония)

По окончании мирового первенство руководство “Бетиса” радостно потирает руки, потому как в первый день трансферного окна они абсолютно бесплатно заполучили лучшего футболиста сборной Японии, коим уже по итогам мундиаля-2018 стал Такаси Инуи. Будучи достаточно опытным, но никогда не ловившим с неба звезд, 30-летний хавбек в составе “самураев” дошел до 1/8 финала, где в драматическом сражении проиграл сборной Бельгии. А сам Инуи отличился двумя забитыми мячами на турнире.

Денис Черышев (Россия)

Денис Черышев – пожалуй, главное открытие домашнего чемпионата мира. Так получилось, что именно полузащитник испанского “Вильярреала” на турнире отвечал за голы сборной России. Воспитанник королевского клуба, он никогда не выделялся большой результативностью, но на этот раз по-настоящему выстрелил – четыре гола в пяти встречах, причем все с игры, что очень важно. А его гол в ворота хорватов еще долго будут крутить, как один из самых красивых на мундиале-2018.

Анте Ребич (Хорватия)

Анте Ребич в сборной Хорватии, как и Лукас Торрейра в команде Уругвая, представитель нового поколения. Этот тот футболист, который должен будет повести за собой “шашечных” после ухода на пенсию Модрича, Манджукича и Ракитича. Но уже сейчас игрок немецкого “Айнтрахта” является незаменимым звеном в структуре команды Златко Далича. Как и вся хорватская сборная, Ребич провел выдающийся турнир, запомнившись зрелостью принятия решений и колоссальной самоотдачей.

Килиан Мбаппе (Франция)

Да, в какой-то степени Килиан Мбаппе – открытие чемпионата мира-2018. Конечно, 19-летний француз уже полтора года, как звезда мирового уровня, цену на которого установил ПСЖ еще прошлым летом, выкупив у “Монако” за бешеные 180 миллионов евро. Но то, что уже на этом чемпионате мира он настолько высоко поднимет планку, не ожидал никто. Мбаппе принял непосредственное участие практически во всех голах сборной Франции, при этом сам отличился четыре раза.

Артем Дзюба (Россия)

Ну и, конечно, мы не могли забыть про Артема Дзюба. В преддверии чемпионата мира-2018, российские болельщики огромные надежды в атаке связывали с Федором Смоловым, но игрок “Краснодара” стал как раз тем, кто больше всех разочаровал, а вот одиозный Дзюба – наоборот. Уже по ходу турнира 29-летний форвард завоевал место в основном составе, стал настоящим лидером команды, как на поле, так и в раздевалке. А также отличился тремя результативными выстрелами.

Богдан Архипенко

Также читайте! Не сложилось, не срослось: топ-5 разочарований чемпионата мира-2018 | http://soccernews.ru