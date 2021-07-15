Россияне включили Дзюбу в число лучших игроков Евро-2020

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян с целью определить лучших игроков прошедшего чемпионата Европы.

Стоит отметить, что четыре процента опрошенных назвали лучшим нападающего сборной России Артема Дзюбу. Также в числе лучших назвали нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (6%) и вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму (5%).

32-летний Дзюба на Евро-2020 принял участие в трех матчах, забил один гол (с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

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