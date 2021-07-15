Россияне включили Дзюбу в число лучших игроков Евро-2020

Теги россияартём дзюбакриштиану роналдуджанлуиджи доннарумма

Россияне включили Дзюбу в число лучших игроков Евро-2020

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян с целью определить лучших игроков прошедшего чемпионата Европы.

Стоит отметить, что четыре процента опрошенных назвали лучшим нападающего сборной России Артема Дзюбу. Также в числе лучших назвали нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду (6%) и вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму (5%).

32-летний Дзюба на Евро-2020 принял участие в трех матчах, забил один гол (с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Уткин заступился за Дзюбу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на бразильца из "Бенфики"

"Спартак" нацелился на бразильца из "Бенфики"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов