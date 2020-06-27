Россиянин Башкиров оформил дубль в матче польской Экстракласы

Полузащитник "Заглембе" Евгений Башкиров стал героем матча польской Экстракласы против "Короны".

28-летний россиянин оформил дубль в указанной игре, а его команда победила со счетом 2:1.

Оба гола воспитанник "Зенита" оформил ударами из-за пределов штрафной.

WooooooooW!!!

Если в этот вечер и был крутой питерский футбол, то в Польше:) Женька @eugenebashkirov забил свои первые голы за «Заглембе»! С обеих ног, дальними! #нашелудар #Башкирнемышь #браче pic.twitter.com/9OSy12qMyp — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) June 26, 2020

Напомним, что Башкиров выступает за "Заглембе" с февраля 2020 года.

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