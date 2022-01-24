Россиянин Иосифов высказался о своём дебюте в Ла Лиге

Фото инстаграм Никиты Иосифова

Вингер "Вильярреала" Никита Иосифов поделился впечатлениями от дебюта в испанской Ла Лиге.

20-летний россиянин вышел на замену в концовке субботнего матча с "Мальоркой" (3:0).

"Дебютировать в Ла Лиге - долгожданная мечта детства. Рад, что она осуществилась, но важнее - победа команды. Это большой день для меня и моих близких, которые всегда были рядом со мной. Это только начало. Буду работать ещё сильнее, чтобы получить больше времени в следующий раз", - написал Иосифов в инстаграме.

"Волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубок, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведённые минуты, использовать шанс. В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере", - рассказал футболист в интервью "СЭ".

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