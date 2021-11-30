Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"

Теги вильярреалникита иосифов

Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"

Фото: инстаграм Никиты Иосифова/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Вильярреала" Никита Иосифов забил свой первый гол за испанский клуб.

Иосифов отличился в матче 1/64 финала Кубка Испании против "Виктории" (8:0). Также в поединке отличились Альберто Морено, который сделал дубль, Аисса Манди, Пако Алькасер, Самуэль Чуквезе, Жерар Морено и Булайе Диа.

"Виктория" - "Вильярреал" - 0:8 (0:4)
Голы: А. Морено, 17 - 0:1, А. Морено, 22 - 0:2, Манди, 28 - 0:3, Алькасер, 37 - 0:4, Чуквезе, 50 - 0:5, Ж. Морено, 73 - 0:6, Диа, 82 - 0:7, Иосифов, 87 - 0:8

Не пропустите: "Барселона" договорилась с Торресом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" уверенно обыграл худшую команду Серии А

"Ювентус" уверенно обыграл худшую команду Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов