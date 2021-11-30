Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"
Фото: инстаграм Никиты Иосифова/Автор неизвестен
Российский полузащитник "Вильярреала" Никита Иосифов забил свой первый гол за испанский клуб.
Иосифов отличился в матче 1/64 финала Кубка Испании против "Виктории" (8:0). Также в поединке отличились Альберто Морено, который сделал дубль, Аисса Манди, Пако Алькасер, Самуэль Чуквезе, Жерар Морено и Булайе Диа.
"Виктория" - "Вильярреал" - 0:8 (0:4)
Голы: А. Морено, 17 - 0:1, А. Морено, 22 - 0:2, Манди, 28 - 0:3, Алькасер, 37 - 0:4, Чуквезе, 50 - 0:5, Ж. Морено, 73 - 0:6, Диа, 82 - 0:7, Иосифов, 87 - 0:8
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