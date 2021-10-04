Россиянин Карасёв будет судить полуфинал Лиги Наций
Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Сергей Карасёв получил назначение на матч 1/2 финала Лиги Наций между сборными Италии и Испании.
Россиянин будет главным арбитром встречи. Его помощники - Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - Сергей Иванов. Ассистенты VAR - Пол ван Букел и Кристиан Дингерт.
Италия и Испания разыграют путёвку в финал Лиги Наций 6 октября. Матч в Милане начнётся в 21:45 по московскому времени.
Не пропустите: Луис Энрике объяснил непопадание Фати в заявку на Лигу Наций. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера
-
Лапорта отчитался перед советом директоров "Барселоны" за неувольнение Кумана
-
Гари Невилл высказался о поведении Роналду после матча с "Эвертоном"
-
"Локомотив" показал, что осталось за кадром проигранного матча с "Ростовом"
-
Хабиб выложил фото с Погба с грозной подписью
-
Головин не поможет сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022
-
Гвардиола и Анчелотти обвиняются в махинациях с уплатой налогов
-
"Барселона" прекратила переговоры с Серхи Роберто о новом контракте
-
Тедеско не возглавит "Локомотив"
-
Мбаппе прояснил ситуацию с несостоявшимся уходом из ПСЖ
-
Опубликована символическая сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Стал известен второй кандидат на пост главного тренера "Локомотива"
-
"Реал" теряет Камавинга
-
Вернер заинтересовал "Атлетико"
-
Россиянин Карасёв будет судить полуфинал Лиги Наций
-
Николича зовут в клуб Серии А
-
Серж Орье выбрал новый клуб
-
Тедеско - в шорт-листе "Локомотива" на замену Николичу
-
"Реалу" предложили усилиться игроком "РБ Лейпциг"
-
Николич близок к увольнению из "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4