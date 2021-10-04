Россиянин Карасёв будет судить полуфинал Лиги Наций

Теги сергей карасевиспанияиталия

Россиянин Карасёв будет судить полуфинал Лиги Наций

Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Сергей Карасёв получил назначение на матч 1/2 финала Лиги Наций между сборными Италии и Испании.

Россиянин будет главным арбитром встречи. Его помощники - Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - Сергей Иванов. Ассистенты VAR - Пол ван Букел и Кристиан Дингерт.

Италия и Испания разыграют путёвку в финал Лиги Наций 6 октября. Матч в Милане начнётся в 21:45 по московскому времени.

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