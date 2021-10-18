Россиянин Карасёв получил назначение на матч Лиги Чемпионов

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Сергей Карасёв будет судить матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Янг Бойз" и "Вильярреалом".

Россиянин назначен главным арбитром встречи. Его помощники - Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - Алексей Кульбаков. Ассистенты VAR - Виталий Мешков и Крис Кэванах.

"Янг Бойз" примет "Вильярреал" в среду, 20 октября, в 22:00 по московскому времени.

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