Россиянин Карасёв получил назначение на матч Лиги Чемпионов
Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Сергей Карасёв будет судить матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Янг Бойз" и "Вильярреалом".
Россиянин назначен главным арбитром встречи. Его помощники - Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - Алексей Кульбаков. Ассистенты VAR - Виталий Мешков и Крис Кэванах.
"Янг Бойз" примет "Вильярреал" в среду, 20 октября, в 22:00 по московскому времени.
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