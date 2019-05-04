Россиянин Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

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Россиянин Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Российский нападающий клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон.

Благодаря дублю в матче с "Теплице" (8:0) на счету Комличенко стало 26 голов в нынешнем сезоне и он опередил Давида Лафату (25), который установил прежний рекорд в сезоне-2011/12.

Напомним, что 23-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". В чешский клуб он перешел за 400 тысяч евро. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Спартак".

Не пропустите: Российский форвард Комличенко отметился дублем в чемпионате Чехии. | http://soccernews.ru

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