Россиянин Митрюшкин пропустил четыре гола в дебютном матче за "Динамо" Дрезден

Фото: инстаграм Антон Митрюшкина/Автор неизвестен

В матче 21-го тура во второй Бундеслиге дрезденское "Динамо" на своем поле проиграла "Ганзе" из Ростока со счетом 1:4.

Российский вратарь "Динамо" Антон Митришкин провел на поле весь матч и пропустил четыре гола к 18-й минуте.

"Динамо", набрав 24 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата. "Ганза" с 24 очками вышла на 12-ю позицию.

"Динамо" Дрезден – "Ганза" Росток - 1:4 (0:4)

Голы: Вергук, 6 - 0:1, Фролинг, 10 - 0:2, Фролинг, 13 - 0:3, Вергук, 18 - 0:4, Каде, 63 - 1:4

"Динамо": Митрюшкин, Беккер (Май, 24), Золльбауэр, Элерс (Боррелло, 69), Леве, Мершель (Дрхал, 24), Каде (Вайраух, 78), Штарк, Майер, Кенигсдорффер, Дафернер.

"Ганза": Кольке, Беккер, Россбах, Мэлоун, Найдхарт, Беренс (Ингельссон, 78), Фреде, Райн (Бан, 62), Вергук (Сикан, 71), Дульевич (Брайер, 78), Фролинг (Риццуто, 62).

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