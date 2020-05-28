Россиянин Тимур Жамалетдинов помог "Леху" выйти в полуфинал Кубка Польши

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Россиянин Тимур Жамалетдинов помог "Леху" выйти в полуфинал Кубка Польши

В матче 1/4 финала Кубка Польши "Лех" обыграл "Сталь" со счетом 3:1 и вышел в полуфинал. Один из голов забил российский нападающий Тимур Жамалетдинов, который арендован у ЦСКА.

"Сталь" - "Лех" - 1:3 (0:2)
Голы: Рамирес, 5 - 0:1, Жамалетдинов, 34 - 0:2, Новак, 45+1 - 1:2, Йозвяк, 83 - 1:3.

"Лех": ван дер Харт, Костевич, Чрнормакович, Сатка, Бутко, Тиба, Мухар (Скрипчак, 76), Камински (Пухач, 58), Рамирес (Модер, 66), Жамалетдинов

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