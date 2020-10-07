Россиянин в ТОП-клубе, реформация в "Челси" и молчание Зидана: каким было летнее трансферное окно 2020?

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на трансферную политику как европейских грандов, так и клубов, низших по рангу. В трансферное окно 2020 не зафиксировано ни одного перехода за 100+ млн евро – если бы кто такое сказал еще год назад, то гарантированно стал бы предметом всеобщего обсуждения. В нынешних сложных реалиях клубы вынуждены считать каждый евро. Именно поэтому межсезонье порадовало лишь несколькими бомбезными приобретениями. Хотя в последние часы трансферного окна было традиционно горячо!

Гвардиола покупает центральных защитников, "Челси" обновляется, Бэйл вернулся домой

Среди клубов Премьер–лиги активным оказался лондонский "Челси", который потратил больше всех в мире. Кай Хаверц (80 млн), Тимо Вернер (53 млн), Бен Чилуэлл (50 млн), Хаким Зиеш (40 млн) и Эдуард Менди (24 млн), а также бесплатный Тиагу Силва – Фрэнку Лэмпарду грех жаловаться на трансферную кампанию "пенсионеров ", которые в целом потратили на новых футболистов почти четверть миллиарда евро.

Другой лондонский клуб – "Арсенал" – тоже провел довольно приличную кампанию. "Канониры" усилились Томасом Партеем из "Атлетико" за 50 млн евро, а также оформили переходы двух центрбеков (Пабло Мари и Габриэля). На правах свободных агентов пришли Виллиан и Седрик. Среди потерь – голкипер Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и хавбеки Лукас Торрейра ("Атлетико") и Маттео Гендузи ("Герта").

"Ливерпуль" купил только трех игроков, но прилично укрепил каждую из линий. Тьягу Алькантара однозначно станет основным в центре поля (за испанца заплатили смешные 22 млн, которые сразу же отбили на трансфере ноунейма Брюстера в "Шеффилд Юнайтед"), а Диогу Жота призван добавить вариативности в атаке. Грек Цимикас станет дублером Эндрю Робертсона на левом фланге обороны.

Манчестерские коллективы выбрали разную стратегию. "Сити" в очередной раз потратил десятки миллионов за защитников (Рубена Диаса и Натана Аке), а вот в атаку подписал только Феррана Торреса из "Валенсии". Зато "Юнайтед" сделал акцент именно на усилении переднего звена и середины поля. Манкунианцы оформили переходы Донни ван де Бека и Эдинсона Кавани, но в последние минуты окна вспомнили и об обороне. Как следствие, состав "Манчестер Юнайтед" пополнил защитник "Порту" Алекс Теллес. Приоритетом для МЮ был Джейдон Санчо из "Боруссии", которого торговали несколько месяцев, однако вингер остался в Дортмунде.

Жозе Моуринью в своем первом межсезонье в "Тоттенхэме" тоже оформил несколько неплохих приобретений. "Шпоры" выкупили у "Бетиса" Джованни Ло Чельсо, а также переманили Серхио Регилона из "Реала". Еще в Лондон переехали Мэтт Догерти, Джон Харт, Пьер-Эмиль Хейберг и Карлос Винисиус. Но топ–новичок – это Гарет Бэйл, который, правда, еще не провел ни одного матча из–за травмы.

Среди других клубов АПЛ отметим "Астон Виллу", которая усилилась на 82 млн и уже начинает пожинать плоды (именно новичок Уоткинс оформил хет-трик в ворота "Ливерпуля"). Отличную кампанию провел и "Лидс", подписав, в частности, Родриго из "Валенсии" и Диего Льоренте из "Реал Сосьедад". Бьелся намерен закрепиться в самой богатой лиге мире всерьез и надолго! А "Вулверхэмптон" выгодно использовал средства, полученные за продажу Диогу Жоту и пополнил португальскую колонию на британских островах. "Волки" оформили два роскошных подписания из Пиренеев – из "Барселоны" пришел Нельсон Семеду, а из "Порту" за 40 млн перебрался 18-летний центрфорвард Фабиу Силва.

"Реал" без трансферов, "Барселона" устроила революцию, "Атлетико" ее поддержал

На удивление спокойным был мадридский "Реал", который приучил всех к топ-трансферам. Королевский клуб впервые за 40 лет не подписал летом ни одного новичка. Состав "сливочных" пополнили только игроки, которые вернулись из аренды – некоторые, в частности Мартин Эдегор, уже наигрываются в основе. Зато клуб заработал на трансферах почти 100 млн евро, продав Ашрафа Хакими, Серхио Регилона, Оскара Родригеса и нескольких других воспитанников. Также "Реал" существенно сократил зарплатную ведомость, отпустив Гарета Бэйла в "Тоттенхэм". Похоже, мадридский гранд по-настоящему разгуляется на трансферном рынке уже зимой или следующим летом – сэкономленные деньги позволяют смотреть в будущее с оптимизмом… и создать новый "Галактикос". Да, Мбаппе?

А вот "Барселона" была куда активнее. "Сине-гранатовые" успешно провернули обмен Артура на Пьянича, а еще к "Барсе" присоединились Тринкау, Сержиньйо Дест и Матеус Фернандес. Вернулся и Коутиньо, который получает шансы от нового тренера. Слухи об интересе к Александру Зинченко не повлекли никакой конкретики – как появились, так и внезапно исчезли. Впрочем, ожидать трансфер украинца не мог никто. С тем же успехом в "Барселону" можно было сватать Миранчука. Вроде неплохо усилились, но есть и потери. Рональд Куман решил избавиться Луиса Суареса, который перебрался в ряды "Атлетико". Потерять такого бомбардира за бесценок – менеджмент "Барсы" откровенно "поражает". Хотя дело может быть совсем в другом – так скажем, отпустить за минимум, чтобы смотреть в будущее. Ситуация могла стать вообще катастрофической, ведь Лео Месси заявил о желании покинуть клуб на правах свободного агента. Здесь уже руководство клуба сразу дало понять отсутствие шансов на такой уход – в итоге аргентинец все же остался. Впрочем, похоже, что сезон 2020/21 станет последним для Лионеля на Камп Ноу. Кроме Суареса, "Барса" попрощалась с целым рядом футболистов. Иван Ракитич, Рафинья, Артур, Нелсон Семеду, Карлос Перес, Марк Кукурелья и Артуро Видаль окончательно покинули клуб. Еще несколько исполнителей отправились в очередную аренду.

Третий испанский гранд – "Атлетико Мадрид" – обновил атакующую линию. Бесплатно подписали Луиса Суареса, вернули Феррейру-Карраско, зато продали Морату в "Ювентус", который сразу же начал рассказывать, где его настоящий дом. Испанский форвард занимается этим после каждого перехода. В то же время у "матрасников" есть и весомая потеря – Томас Партей в последний день трансферного окна перебрался в "Арсенал". В обратном направлении отправился Лукас Торрейра, однако вряд ли этого уругвайца можно назвать адекватной заменой Партею. Что касается других потерь, то уход Антонио Адана, Кайо Энрике и Николы Калинича трудно назвать весомыми.

Победитель Лиги Европы "Севилья" тоже несколько обновила состав. Эвер Банега, Серхио Регилон и Серхио Рико покинули команду, зато к "нервионцам" присоединились Сусо, Оскар Родригес, Уссама Идрисса и Маркос Акунья.

Среди других клубов стоит отметить ловкость "Реал Сосьедада", который несколько неожиданно вернул Давида Силву в Испанию. Опытный хавбек был близок к "Лацио", однако баски выиграли борьбу за экс-звезду "Манчестер Сити".

Пирло закупает новых футболистов, "Милан" как всегда активен, Конте подбирает пенсионеров

"Ювентус" традиционно потратил больше всех среди итальянских клубов. После назначения Андреа Пирло от "старой синьоры" ожидали насыщенного окна, однако туринцы не были настолько активными. Впрочем, без топ-усиления все же не обошлось – игроками "Ювентуса" стали Артур, Альваро Мората, Федерико Кьеза, Роландо Мандрагора и Уэстон Маккени. Без оптимизации состава тоже не обошлось. Пирло с легким сердцем отпустил Гонсало Игуаина, Блеза Матюйди, Дугласа Косту, Матеа Де Шильо и ряд других исполнителей. Миралем Пьянич подписал контракт с "Барселоной" еще до прихода нового тренера.

"Интер" сделал ставку на опытных новичков. Антонио Конте пригласил Коларова, Артуро Видаля, а еще клуб на полноценной основе подписал Алексиса Санчеса с Николо Бареллой и Стефано Сенси. Провернули миланцы и топ–трансфер, подписав из "Реала" Ашрафа Хакими за 40 млн евро. Марокканец за два года в Дортмунде стал одним из лучших правых защитников Европы (вероятно, и мира тоже), поэтому в его лице "Интер" получил роскошное усиления. Другой клуб из столицы моды переманил Сандро Тонали – одного из самых ценных активов Кальчо. Также "Милан" подписал нескольких игроков, которые не имели практики в других клубах – Далота, Диаса и Кьяера. Сложилось стойкое впечатление, что "россонери" в прошлое трансферное окно решили заработать – уход Сусо, Пакета, Андре Силвы и других принесли клуба почти 60 млн евро.

А вот "Аталанта" не была активным игроком на рынке, хотя один знаковый трансфер провернула. Россиянин Алексей Миранчук пополнил ряды "богини" и теперь будет играть рука об руку с украинцем Русланом Малиновским. Пожелаем этим парням прогресса и удачного выступления в Лиге Чемпионов! "Наполи" тоже брал не количеством, а качеством – Осимхен за рекордные для клуба 70 млн и аренда Бакайоко должны перекрыть уход Аллана, Кальехона и других футболистов.

"Лацио" и "Рома" тоже не подрывали полосы газет новостями о топ-переходах. Звездным новичком "орлов" стал косовар Ведад Мурики, за которого выложили 17,5 млн евро. "Рома" только выкупила нескольких футболистов, которые играли в аренде, и бесплатно подписала Педро. Как видим, приход американских миллиардеров пока не привел к появлению серьезного бюджета.

Боруссия собирает "детский сад", "Бавария" укрепляет тылы

Действующий победитель ЛЧ точечно усилил проблемные позиции. Вместо Коутиньо подписали Лероя Сане, который еще год назад рвался в ряды мюнхенского гранда. Приход Нюбеля придаст конкуренции для Нойера, а Шупо–Мотинг в менее важных матчах может подменять Левандовски. А еще пришли Марк Рока (это, по-видимому, вместо Хави Мартинеса) и Дуглас Коста (на подмену Сане и Гнабри) – как видим, состав "Баварии" остается таким же мощным, ведь все лидеры остались в клубе. За исключением Алькантары, который решил попробовать свои силы в Англии, и Перишича (по хорвату не пришли к согласию с "Интером").

Дортмундская "Боруссия" в типичном для себя стили не бросалась деньгами. Выкуп Джана, аренда Рейньера, бесплатный Менье и юный Беллингем, за которого не пожалели 23 млн евро. Никуда не делся Санчо, а потому английского новичка будет время на адаптацию. Что касается потерь, то жалеть стоит разве что за Хакими, ведь договориться с "Реалом" не удалось. Уход Марио Гетце трудно назвать серьезной пробоиной.

"РБ Лейпицг" выгодно продал Вернера в Челси, а на эти средства оформил переходы Сорлота, Хванга и арендовал Джастина Клюйверта. Главный трансфер "на выход" из Бундеслиги – безусловно, переход Кая Хаверца из "Байера" в ряды "Челси".