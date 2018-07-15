Россиянка пыталась украсть билет на финал ЧМ-2018 у китаянки

Итальянский журналист Танкреди Палмиери заявил, что россиянка пыталась украсть у китаянки билет на финальный матч Чемпионата Мира-2018 между сборными Франции и Хорватии.

"Возмутительная ситуация возле входа на стадион "Лужники". Русская девушка сопровождала китаянку, чтобы украсть ее билет на финал ЧМ-2018. День финала чемпионата мира возле стадиона - это чертов цирк, не могу объяснить это", - написал Палмиери в своем Твиттере.

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