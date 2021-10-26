Россиянка забила самый быстрый гол в истории женского футбола

Нападающая пермской "Звезды-2005" Олеся Курочкина установила мировой рекорд женского профессионального футбола.

В матче 23-го тура Суперлиги с "Енисеем" (2:1) россиянка отличилась на 10-й секунде (точный результат - 9,31).

Сообщается, что это самый быстрый гол в истории женского футбола.

В 23-м туре Суперлиги форвард пермской «Звезды-2005» Олеся Курочкина забила на 09,31 секунде. Это самый быстрый гол в мировом профессиональном женском футболе! Наш партнёр Мегафон подготовил для Олеси специальный приз. Его вручат в следующем туре Суперлиги. Stay tuned! pic.twitter.com/DnAW4c5dwc — РФС (@rfsruofficial) October 25, 2021

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