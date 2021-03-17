Российская актриса потроллила Дзюбу, выложив сексуальные фотографии

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Российская актриса потроллила Дзюбу, выложив сексуальные фотографии

Российская актриса Наталья Земцова передала привет нападающему петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе, выложив две сексуальные фотографии.

"Дзюбе привет", - написала Земцова в своем Instagram, прикрепив к сообщению эмодзи в виде руки. Возможно, это намек на сексуальный скандал с участием Дзюбы, который в прошлом году мастурбировал на камеру.

 
 
 
 
 

33-летняя Земцова снималась в таких известных фильмах, как "Кухня", "Смешанные чувства" и "Эпидемия".

32-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел 27 матчей, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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