Российская арбитр выложила фотографию с обнаженной грудью (фото)

Российская футбольная судья Екатерина Костюнина поделилась фотографией с обнаженной грудью, которую она немного прикрыла рукой.

"Жила была девочка. У нее не было ни стыда, ни вины, ни совести. А все остальное было", - написала Костюнина в своем Instagram.

Екатерина Костюнина считается одним из самых сексуальных футбольных арбитров.

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