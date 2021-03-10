Российская арбитр выложила фотографию с обнаженной грудью (фото)
Российская футбольная судья Екатерина Костюнина поделилась фотографией с обнаженной грудью, которую она немного прикрыла рукой.
"Жила была девочка. У нее не было ни стыда, ни вины, ни совести. А все остальное было", - написала Костюнина в своем Instagram.
Екатерина Костюнина считается одним из самых сексуальных футбольных арбитров.
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