Российская бригада арбитров обслужит матч чемпионата Саудовской Аравии

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Российская бригада арбитров обслужит матч чемпионата Саудовской АравииРоссийская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным будет работать на матче чемпионата Саудовской Аравии, в котором сыграют "Аль-Кадисия" и "Аль-Ахли".

Встреча команд состоится 9 марта.

Помощниками главного судьи назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин.

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