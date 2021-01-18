Российская бывшая жена Луиса Адриано высказалась о разводе с бразильцем

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Российская бывшая жена Луиса Адриано высказалась о разводе с бразильцем

Россиянка Екатерина Дорожко, бывшая жена нападающего "Палмейраса" Луиса Адриано, прокомментировала развод с бразильцем.

"Я замуж вышла по любви, а счастье обрела в разводе", — написала Дорожко в ответ на комментарии в Instagram, выложив видео своего танца.

Пара познакомилась, когда бразилец выступал за московский "Спартак". Дорожко и Адриано расстались примерно летом 2020 года. Перед этим россиянка жаловалась на угрозы на почве расизма.

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