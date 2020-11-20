Российская девушка-арбитр показала откровенные кадры с фотосессии

Российский футбольный арбитр Екатерина Костюнина приняла участие в эротической фотосессии.

В сторис своего инстаграма девушка выложила видеонарезку кадров с процесса съёмки.

Уроженка Красноярска Костюнина мечтает стать арбитром ФИФА и работать на матчах мужской РПЛ, а пока обслуживает игры третьего дивизиона чемпионата России.

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