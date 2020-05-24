Российская фигуристка рассказала, как отреагировали люди на ее отношения с футболистом ЦСКА
Российская фигуристка Елена Радионова рассказала, как общественность отреагировала на ее отношения с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.
"Да, приоткрыла чуть-чуть занавес своих отношений, но вообще я не ожидала такой реакции от людей. Очень много отзывов было, что хороших, что таких немножко странноватых. Поэтому сейчас решили особо не показывать это все, потому что считаем, что счастье любит тишину", - сказала Радионова в прямом эфире в Instagram Татьяны Волосожар.
22-летний Кучаев является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 27 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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