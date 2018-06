Российская журналистка "поразила" испанского коллегу своим знанием английского языка

Краснодарская журналистка попыталась пообщаться с представителем испанского издания "El Confidencial" Альфредо Паскуаля, который написал довольно негативную статью о Краснодаре.

По словам Паскуаля, в городе постоянно пробки, а также никто не знает английского языка.

Как показало интервью девушки, которая выдала замечательные фразы "ну but", "it's my редактор sending me", в Краснодаре на самом деле плохо с иностранными языками.

Видео: в Краснодаре не очень с английским.

