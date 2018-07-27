Российская звезда на европейском футбольном небосводе: чего ждать от трансфера Александра Головина в "Монако"

Переход Александра Головина из ЦСКА в "Монако" вызвал невероятный фурор среди всей российской футбольной общественности. Да, "монегаски" еще не объявили о трансфере центрального полузащитника официально (по крайней мере на момент написания материала), но все обстоятельства указывают на то, что Александр поедет играть в маленькое княжество на берегу Средиземного Моря. Даже сам клуб заявил, что Головин не поедет в Нижний Новгород на игру с "Локомотивом" в связи с переходом в новую команду. Так что уже сейчас можно разбираться что же ждет самого талантливого футболиста России в пятой по силе лиге Европы.

Александр Головин не полетит с командой в Нижний Новгород в связи с предстоящим переходом в новый клуб. — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 липня 2018 р.

Почему именно Головин?

Чтобы дать ответ на вопрос, почему же именно Александр Головин уехал играть в "Монако", стоит обратить внимание на некоторые детали. Для начала выйдем из непосредственно игровой парадигмы и посмотрим, что владельцем второго по силе клуба Франции является российский миллиардер Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев, а генеральный директор клуба – Вадим Васильев – тоже представляет Россию. Этот факт, безусловно, повлиял на переход, ведь россиянам куда проще договорится между собой, чем вести переговоры с представителями других стран.

Но это, конечно, не главное. Если заглянуть в состав "Монако", можно увидеть очень внушительный пробел в центре поля. Два ведущих игрока на этой позиции – Фабиньо и Жоау Моутинью – уже успели уехать в Англию – "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" соответственно. Теперь для усиления этой зоны "монегаскам" понадобится игрок, который умеет соединять оборонительные навыки с умением быстро и точно перевести атаку в завершающую стадию, а, может, и вовсе ее завершить. Все это как раз про Головина. Его сильными сторонами являются ключевые пасы, дальние удары, работа в обороне, а также умение придержать мяч и пустится в дриблинг.

Да, ели мы отмечаем сильные стороны, которые нужны "Монако" и в частности их главному тренеру Леонардо Жардиму, то стоит сказать и о недостатках. Александр Головин не лучшим образом играет на втором этаже и редко выигрывает верховые единоборства. На том же Чемпионате Мира он выиграл лишь 4 из 7 верховых дуэли. Да, многие скажут, что это очень даже хорошо, но не для игрока центра поля. При его росте в 180 см верх мог бы выигрываться чуть более уверенней.

Многие опасаются, что вместе с Головиным в "Монако" пришли португальский гвинеец Пеле из "Риу Аве" и ивуариец Жан-Эд Алоху из "Страсбурга", которые так же закрывают центр поля. Однако, не стоит воспринимать этот факт, как возможную проблему для дальнейшего развития Александра во Франции. Да, ничего хорошего не выйдет, если с первых же матчей игра российского полузащитника покатится в тартарары. Но если все будет хорошо, то проблем не будет. Дело в том, что как Пеле, так и Алоху являются опорными полузащитника, в то время как Головин тяготеет к атаке. Разные позиции, видите ли!

✍️ AS Monaco is delighted to announce the signing of Jean-Eudes Aholou from @RCSA on a contract until June 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/q6tEnf3l10 — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) 24 липня 2018 р.

Плюс, конечно, стоит учитывать предпочитаемую Жардимом расстановку. На протяжении всей своей карьеры он больше использовал 4-4-2, однако в прошлом сезоне перешел на 4-2-3-1, что является абсолютно идеальным вариантом для Александра. В этом случае он получит постоянное амплуа атакующего полузащитника и практически не будет иметь равноценной альтернативы на этой позиции. Это ли не шанс показать себя?

Головоломка сразу же складывается. Зачем Головин "Монако"? Чтобы закрыть позицию атакующего полузащитника! Ведь где вы еще найдете такого же разностороннего игрока, который может подстроится под любой центр поля, предложенный очень гибким в тактическом плане Жардимом, сыграть в обороне, забить дальним ударом, да еще и стоит всего (по современным футбольным меркам!) 30 млн евро? Фабиан Руиз из "Наполи" или Брайан Кристанте из "Ромы"? Хорошая попытка, но их ведь не было на Чемпионате Мира! Да и стоят они чуть больше.

Почему именно "Монако"?

Авторитетные ЗМИ писали, что помимо "Монако" на Александра Головина претендуют также "Челси" и "Ювентус". Но почему-то гонку за юного таланта выиграли именно "монегаски". Можно говорить, что этот клуб куда слабее остальных претендентов, а можно просто включить старую-добрую логику и понять, что вторая команда Франции – идеальный вариант для Головина. На то есть несколько причин.

Во-первых, клуб регулярно играет на групповом этапе Лиги Чемпионов. Началась (вернее – продолжилась) эта традиция не так давно, но нет никаких предпосылок, что в дальнейшем она прекратится. Кроме того, в этом плане "Монако" ничем не уступает "Ювентусу", а "Челси" на данном этапе даже превосходит, ведь подопечные Сарри в этом году в главном европейском футбольном турнире не сыграют.

Во-вторых, "Монако" – это почти гарантированная игровая практика. Здесь нужно смотреть не с точки зрения того, что в "составе монегасков" не самая жесткая конкуренция, а что в остальных клубах ее выдержать очень сложно. "Челси" уже имеет в центре поля Жоржиньо, Канте, Бакайоко, Фабрегаса, Дринквотера и Баркли, куда еще? А у "Ювентуса" уже есть Эмре Джан, Миралем Пьянич, Блез Матюиди, Родриго Бентанкур, Клаудио Маркизио и это далеко не полный список. Сходу протиснуться между этими фамилиями вряд ли удастся, а вот засесть на банку в 22 года вполне реально. В команде Жардима нет такого мощного набора игроков в центр поля, а даже те, кто есть, должны проигрывать место Головину в основе. Ведь поймите, что если не играть из-за Пеле, Алоху или даже Тилеманса, то о лучших клубах Европы можно будет даже не мечтать. Останется только пойти по пути украинца Евгения Коноплянки, который тоже был очень талантливым, однако пока по-настоящему за границей так и не заиграл.

В-третьих, Монако – грандиозный трамплин вверх. Здесь особых пояснений не требуется. Любой человек, который интересуется футболом, видит, в какой проект сейчас превращается "Монако". После грандиозных закупок в начале десятилетия "монегаски" изменили курс развития и начали взращивать молодых талантов, которые уезжают играть в другие клубы. Например, за последние 3 сезона они продали игроков почти на 600 млн евро. Внушающая цифра, да еще и возраст всех этих футболистов не превышал 24 года. Последним дорогостоящим игроком "на экспорт" стал Фабиньо, который месяцем ранее ушел в "Ливерпуль". До этого с командой расставались игроки разных позиций и национальностей – Мбаппе, Хамес, Лемар, Марсиаль, Менди, Бернардо Силва, Бакайоко, Курзава, Феррейра-Карраско и другие. На очереди стоит Сидибе. Кто следующий? Может, Головин?

Все дело в том, что Александр вполне может пойти по пути всех этих футболистов. Ему всего 22, клуб умеет работать с молодежью, регулярно выступает на самом высоком уровне и уже имеет статус "кузницы талантов". Что мешает Александру заявить о себе и, набравшись опыта в сильной по мировым меркам лиге, перейти в более статусный клуб? Тем более, что путь уже протоптанный и, как показывает практика, пройти по нему сложно, но возможно.

Как будет играть Головин в "Монако"?

Частично, ответ на этот вопрос уже прозвучал раньше. Если Леонарду Жардим будет и дальше проповедовать схему 4-2-3-1, то Головин практически гарантировано окажется на позиции атакующего полузащитника и будет важным игровым звеном, на плечи которого свалится организация ключевых пасов и выбор момента для разящего дальнего удара. В сущности, именно таким способом Головин имеет возможность забить 2-3 гола в грядущем сезоне и своими ногами принести "Монако" чистые 6-9 очков. Однако, есть пару моментов, которые нужно уточнить перед тем, как многие начнут делать собственные выводы о будущем российского полузащитника во Франции.

В первую очередь, не стоит исключать, что Головин иногда будет закрывать левый фланг атаки. Этот вариант очень маловероятен, но возможен. Дело в том, что в списке игроков "Монако" числятся лишь две фамилии, которые полноценно могут тащить на себе края атаки. Это Кейта Бальде и Рони Лопеш. Все остальные футболисты либо еще не доросли до игры на самом высоком уровне в силу своего возраста (левому вингеру Геббельсу, который недавно перешел с "Лиона" за 18 млн евро, всего 16), либо имеют фамилию Геззаль и в последнее время показывают не самую лучшую игру. Так что в случае проблем с основными вингерами, особенно левым, именно Головин будет призван их заменить. По крайней мере, если Жардим чего-то там не придумает.

Есть еще один интересный вариант: схема 4-4-2. Но здесь все предельно просто, очевидно и ситуация практически ничем не отличается от схемы 4-2-3-1. Просто теперь на две позиции в центре поля будут претендовать сразу 4 футболиста, которые умеют как поддерживать атаку, так и играть в обороне. Именно здесь мы утыкаемся в один очень интересный аргумент, почему Александр точно будет играть. Уж поверьте, сегодняшний "Монако" не будет приобретать третьего самого дорогого футболиста в своей истории после Хамеса и Фалькао, чтобы он протирал скамейки французских стадионов. Для этого существуют уборщики, а не футболисты за больше, чем 30 млн евро.

Так что в любом случае Головин будет играть! Осталось только узнать по какому из вышеперечисленных вариантов. Хотя, зная Жардима, не исключено, что он придумает что-то еще. Кстати, раз уж мы перечисляем все(!) возможные расклады, то почему бы напоследок не вспомнить про схему 4-3-3. Очень вероятный вариант, для которого у "Монако" есть все нужные футболисты. При такой расстановке российский полузащитник почти гарантированно займет место слева в центральном треугольнике, каким бы он не был – правильным или перевернутым.

Вспоминая о "гибкости" Жардима, стоит сказать, что все вышеперечисленные схемы, скорее всего, не будут работать по отдельности. Есть такая вероятность, что по ходу сезона Головин попробует на себе все вышеупомянутые роли. Тут уж главное не затеряться и показать футбол как можно высшего уровня. Все-таки именно от этого зависит, дорастет ли Александр до топового европейского клуба.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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