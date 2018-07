Российская звезда на европейском футбольном небосводе: чего ждать от трансфера Александра Головина в "Монако"

Переход Александра Головина из ЦСКА в "Монако" вызвал невероятный фурор среди всей российской футбольной общественности. Да, "монегаски" еще не объявили о трансфере центрального полузащитника официально (по крайней мере на момент написания материала), но все обстоятельства указывают на то, что Александр поедет играть в маленькое княжество на берегу Средиземного Моря. Даже сам клуб заявил, что Головин не поедет в Нижний Новгород на игру с "Локомотивом" в связи с переходом в новую команду. Так что уже сейчас можно разбираться что же ждет самого талантливого футболиста России в пятой по силе лиге Европы.

Почему именно Головин?

Чтобы дать ответ на вопрос, почему же именно Александр Головин уехал играть в "Монако", стоит обратить внимание на некоторые детали. Для начала выйдем из непосредственно игровой парадигмы и посмотрим, что владельцем второго по силе клуба Франции является российский миллиардер Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев, а генеральный директор клуба – Вадим Васильев – тоже представляет Россию. Этот факт, безусловно, повлиял на переход, ведь россиянам куда проще договорится между собой, чем вести переговоры с представителями других стран.

Но это, конечно, не главное. Если заглянуть в состав "Монако", можно увидеть очень внушительный пробел в центре поля. Два ведущих игрока на этой позиции – Фабиньо и Жоау Моутинью – уже успели уехать в Англию – "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" соответственно. Теперь для усиления этой зоны "монегаскам" понадобится игрок, который умеет соединять оборонительные навыки с умением быстро и точно перевести атаку в завершающую стадию, а, может, и вовсе ее завершить. Все это как раз про Головина. Его сильными сторонами являются ключевые пасы, дальние удары, работа в обороне, а также умение придержать мяч и пустится в дриблинг.

Да, ели мы отмечаем сильные стороны, которые нужны "Монако" и в частности их главному тренеру Леонардо Жардиму, то стоит сказать и о недостатках. Александр Головин не лучшим образом играет на втором этаже и редко выигрывает верховые единоборства. На том же Чемпионате Мира он выиграл лишь 4 из 7 верховых дуэли. Да, многие скажут, что это очень даже хорошо, но не для игрока центра поля. При его росте в 180 см верх мог бы выигрываться чуть более уверенней.

Многие опасаются, что вместе с Головиным в "Монако" пришли португальский гвинеец Пеле из "Риу Аве" и ивуариец Жан-Эд Алоху из "Страсбурга", которые так же закрывают центр поля. Однако, не стоит воспринимать этот факт, как возможную проблему для дальнейшего развития Александра во Франции. Да, ничего хорошего не выйдет, если с первых же матчей игра российского полузащитника покатится в тартарары. Но если все будет хорошо, то проблем не будет. Дело в том, что как Пеле, так и Алоху являются опорными полузащитника, в то время как Головин тяготеет к атаке. Разные позиции, видите ли!

✍️ AS Monaco is delighted to announce the signing of Jean-Eudes Aholou from @RCSA on a contract until June 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/q6tEnf3l10