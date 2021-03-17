Российские арбитры не встали на одно колено перед матчем Лиги Чемпионов (фото)

Российская бригада арбитров под руководством Сергея Карасева не поддержала акцию Black Lives Matter перед началом ответного матча Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и менхенгладбахской "Боруссией" (2:0).

Россияне, в отличие от футболистов обеих команд, не встали на одно колено перед стартовым свистком.

Карасеву в этой встрече ассистировали судьи на линиях Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Стоит отметить, что данную акцию в настоящее время поддерживают только английские команды.

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