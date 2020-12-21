Российские арбитры пили водку в ресторане менее, чем за сутки до начала матча РПЛ

Российские арбитры были замечены в ресторане с бутылкой водки менее, чем за сутки до начала матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Тамбов" - "Урал", сообщает Telegram-канал "Честность не порок".

Видео было снято 17 декабря в 19:51, а матч начался 18 декабря в 18:00.

Матч "Тамбов" - "Урал" завершился вничью со счетом 1:1. На 78-й минуте в штрафной "Урала" упал игрок "Тамбова", но главный арбитр Сергей Иванов не стал назначить пенальти.

В РФС намерены провести проверку по данному видео.

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