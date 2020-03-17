Российские арбитры попали в трудное финансовое положение из-за коронавируса

Российские арбитры попали в трудное финансовое положение из-за приостановки РПЛ и Кубка России.

По сведениям Sport24, многим судьям приходится брать деньги взаймы. В особенности это касается тех, кто работал на международных играх.

Отмечается, что это связано с тем, что большая часть их зарплаты сдельная, т.е. они получают зарплату за каждый отработанный матч.

В период приостановки турниров месячная зарплата арбитров будет составлять 30 тысяч рублей до вычета налогов.

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