Российские банки списали долг крупнейшей хорватской компании перед матчем Россия - Хорватия

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Российские банки списали долг крупнейшей хорватской компании перед матчем Россия - Хорватия

Сбербанк и ВТБ приняли решение о реструктуризации долга хорватской продуктовой сети Agrokor, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Сбербанк получил 39% Agrokor, а ВТБ – 7% в качестве компенсации за долг в размере 1,4 миллиарда евро. Российские банки планируют в будущем продать свои доли профильным инвесторам.

Стоит отметить, что реструктуризация долга произошла перед матчем 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 между сборными России и Хорватии, который состоится 7 июля.

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